Povprečno Grafični oblikovalec skupno nadomestilo in United States pri Capital One se giblje od $89.6K do $127K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Capital One. Nazadnje posodobljeno: 10/31/2025

Povprečno skupno nadomestilo $102K - $116K United States Običajen razpon Možen razpon $89.6K $102K $116K $127K Običajen razpon Možen razpon

Razpored pridobivanja Glavna 33.3 % LETO 1 33.3 % LETO 2 33.3 % LETO 3 Vrsta delnic Options Pri Capital One so Options predmet 3-letnega razporeda pridobivanja: 33.3 % se pridobi v 1st - LETO ( 33.30 % letno )

33.3 % se pridobi v 2nd - LETO ( 33.30 % letno )

33.3 % se pridobi v 3rd - LETO ( 33.30 % letno )

Kakšen je razpoред pridobivanja pri Capital One ?

