Capital One
Capital One Finančni analitik Plače

Mediana Finančni analitik nadomestila in United States pri Capital One znaša skupaj $120K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Capital One. Nazadnje posodobljeno: 10/31/2025

Mediani paket
company icon
Capital One
Financial Analyst
West McLean, VA
Skupaj na leto
$120K
Raven
L3
Osnovna plača
$120K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Leta v podjetju
5 Leta
Leta izkušenj
5 Leta
Kakšne so karierne stopnje pri Capital One?
Najnovejše prijave plač
Razpored pridobivanja

33.3%

LETO 1

33.3%

LETO 2

33.3%

LETO 3

Vrsta delnic
Options

Pri Capital One so Options predmet 3-letnega razporeda pridobivanja:

  • 33.3% se pridobi v 1st-LETO (33.30% letno)

  • 33.3% se pridobi v 2nd-LETO (33.30% letno)

  • 33.3% se pridobi v 3rd-LETO (33.30% letno)



Vključeni nazivi

Analitik tveganja

Analitik goljufij

Analitik finančnega načrtovanja in analize

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Finančni analitik pri Capital One in United States znaša letno skupno plačilo $165,000. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Capital One za vlogo Finančni analitik in United States je $119,000.

