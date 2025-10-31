Podatkovni znanstvenik nadomestilo in United States pri Capital One se giblje od $136K na year za Associate Data Scientist do $198K na year za Lead Data Scientist. Mediana yearnega nadomestila in United States znaša skupaj $172K. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Capital One. Nazadnje posodobljeno: 10/31/2025
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
Associate Data Scientist
$136K
$136K
$0
$0
Data Scientist
$149K
$145K
$0
$3.5K
Senior Data Scientist
$175K
$166K
$0
$8.1K
Master Data Scientist
$211K
$192K
$6.9K
$12.4K
Podjetje
Naziv ravni
Leta izkušenj
Skupna nadomestila
|Nobena plača ni bila najdena
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
33.3%
LETO 1
33.3%
LETO 2
33.3%
LETO 3
Pri Capital One so Options predmet 3-letnega razporeda pridobivanja:
33.3% se pridobi v 1st-LETO (33.30% letno)
33.3% se pridobi v 2nd-LETO (33.30% letno)
33.3% se pridobi v 3rd-LETO (33.30% letno)
Vključeni naziviPredloži nov naziv