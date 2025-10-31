Imenik podjetij
Capital One
Capital One Podatkovni znanstvenik Plače

Podatkovni znanstvenik nadomestilo in United States pri Capital One se giblje od $136K na year za Associate Data Scientist do $198K na year za Lead Data Scientist. Mediana yearnega nadomestila in United States znaša skupaj $172K. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Capital One. Nazadnje posodobljeno: 10/31/2025

Povprečna Nadomestilo po Stopnja
Dodaj komp.Primerjaj stopnje
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
Associate Data Scientist
$136K
$136K
$0
$0
Data Scientist
Senior Associate
$149K
$145K
$0
$3.5K
Senior Data Scientist
Principal Associate
$175K
$166K
$0
$8.1K
Master Data Scientist
$211K
$192K
$6.9K
$12.4K
Najnovejše prijave plač
Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Razpored pridobivanja

33.3%

LETO 1

33.3%

LETO 2

33.3%

LETO 3

Vrsta delnic
Options

Pri Capital One so Options predmet 3-letnega razporeda pridobivanja:

  • 33.3% se pridobi v 1st-LETO (33.30% letno)

  • 33.3% se pridobi v 2nd-LETO (33.30% letno)

  • 33.3% se pridobi v 3rd-LETO (33.30% letno)



Vključeni nazivi

Kvantitativni raziskovalec

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Podatkovni znanstvenik pri Capital One in United States znaša letno skupno plačilo $213,000. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Capital One za vlogo Podatkovni znanstvenik in United States je $170,000.

Povezana podjetja

  • U.S. Bank
  • JPMorgan Chase
  • Prudential Financial
  • SunTrust
  • Blackstone
  • Prikaži vsa podjetja ➜

