Capital One
  • Plače
  • Administrativni pomočnik

  • Vse plače Administrativni pomočnik

Capital One Administrativni pomočnik Plače

Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Capital One. Nazadnje posodobljeno: 10/31/2025

Povprečno skupno nadomestilo

CA$82.6K - CA$97.8K
Canada
Običajen razpon
Možen razpon
CA$72.7KCA$82.6KCA$97.8KCA$103K
Običajen razpon
Možen razpon

Razpored pridobivanja

33.3%

LETO 1

33.3%

LETO 2

33.3%

LETO 3

Vrsta delnic
Options

Pri Capital One so Options predmet 3-letnega razporeda pridobivanja:

  • 33.3% se pridobi v 1st-LETO (33.30% letno)

  • 33.3% se pridobi v 2nd-LETO (33.30% letno)

  • 33.3% se pridobi v 3rd-LETO (33.30% letno)



Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Administrativni pomočnik pri Capital One in Canada znaša letno skupno plačilo CA$103,188. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Capital One za vlogo Administrativni pomočnik in Canada je CA$72,680.

