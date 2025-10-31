Imenik podjetij
Mediana Arhitekt rešitev nadomestila in United Kingdom pri Capita znaša skupaj £92.8K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Capita. Nazadnje posodobljeno: 10/31/2025

Mediani paket
company icon
Capita
Solution Architect
London, EN, United Kingdom
Skupaj na leto
£92.8K
Raven
-
Osnovna plača
£84.4K
Stock (/yr)
£0
Bonus
£8.4K
Leta v podjetju
7 Leta
Leta izkušenj
10 Leta
Kakšne so karierne stopnje pri Capita?
Block logo
+£43.9K
Robinhood logo
+£67.4K
Stripe logo
+£15.1K
Datadog logo
+£26.5K
Verily logo
+£16.7K
Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Arhitekt rešitev pri Capita in United Kingdom znaša letno skupno plačilo £101,949. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Capita za vlogo Arhitekt rešitev in United Kingdom je £92,846.

