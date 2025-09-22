Imenik podjetij
Canoo
Canoo Strojni inženir Plače

Povprečno Strojni inženir skupno nadomestilo in United States pri Canoo se giblje od $92.7K do $126K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Canoo. Nazadnje posodobljeno: 9/22/2025

Povprečno skupno nadomestilo

$99.2K - $120K
United States
Običajen razpon
Možen razpon
$92.7K$99.2K$120K$126K
Običajen razpon
Možen razpon

$160K

Razpored pridobivanja

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Vrsta delnic
RSU

Pri Canoo so RSUs predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (2.08% mesečno)



Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Strojni inženir pri Canoo in United States znaša letno skupno plačilo $126,440. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Canoo za vlogo Strojni inženir in United States je $92,650.

