Imenik podjetij
Canadian Solar
Delate tukaj? Zahtevajte vaše podjetje

Canadian Solar Plače

Plače Canadian Solar se gibljejo od $68,241 skupnega letnega nadomestila za Podatkovni analitik na spodnjem koncu do $298,500 za Pravni oddelek na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Canadian Solar. Zadnja posodobitev: 9/11/2025

$160K

Bodite plačani, ne izigrávani

Pogajali smo se za tisoče ponudb in redno dosegamo povečanja za 30.000 $ ali več (včasih tudi 300.000 $ ali več). Pogajajte se za svojo plačo ali pa preglejte svoj življenjepis pri resničnih strokovnjakih - zaposlovalcih, ki se s tem ukvarjajo vsak dan.

Poslovni analitik
$81.6K
Podatkovni analitik
$68.2K
Pravni oddelek
$299K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

66 10
66 10
Strojni inženir
$134K
Manjka vaš naziv?

Poiščite vse plače na naši strani za plače ali dodajte svojo plačo za pomoč pri odklepanju strani.


Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri Canadian Solar je Pravni oddelek at the Common Range Average level z letnim skupnim plačilom $298,500. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Canadian Solar je $107,963.

Izbrane službe

    Ni najdenih izbranih služb za Canadian Solar

Povezana podjetja

  • Tesla
  • Pinterest
  • Snap
  • Facebook
  • Google
  • Prikaži vsa podjetja ➜

Drugi viri