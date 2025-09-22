Imenik podjetij
Canadian National Railway
Mediana Podatkovni znanstvenik nadomestila in Canada pri Canadian National Railway znaša skupaj CA$137K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Canadian National Railway. Nazadnje posodobljeno: 9/22/2025

Mediani paket
company icon
Canadian National Railway
Data Scientist
Montreal, QC, Canada
Skupaj na leto
CA$137K
Raven
L7
Osnovna plača
CA$121K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$15.7K
Leta v podjetju
1 Leto
Leta izkušenj
8 Leta
Kakšne so karierne stopnje pri Canadian National Railway?

CA$226K

Najnovejše prijave plač
DodajDodaj plačoDodaj plačilo

Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Izvozi podatke

Prispevaj

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Podatkovni znanstvenik pri Canadian National Railway in Canada znaša letno skupno plačilo CA$141,400. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Canadian National Railway za vlogo Podatkovni znanstvenik in Canada je CA$136,975.

