Mediana Naložbeni bančnik nadomestila in United States pri Canaccord Genuity znaša skupaj $180K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Canaccord Genuity. Nazadnje posodobljeno: 9/22/2025

Mediani paket
company icon
Canaccord Genuity
Senior Investment Banking Analyst
Boston, MA
Skupaj na leto
$180K
Raven
2
Osnovna plača
$90K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$90K
Leta v podjetju
1 Leto
Leta izkušenj
2 Leta
Kakšne so karierne stopnje pri Canaccord Genuity?

$160K

Najnovejše prijave plač
Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Nobena plača ni bila najdena
Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Naložbeni bančnik pri Canaccord Genuity in United States znaša letno skupno plačilo $245,000. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Canaccord Genuity za vlogo Naložbeni bančnik in United States je $200,000.

Drugi viri