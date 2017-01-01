Adresár Spoločností
Camp K12
Pracujete tu? Nárokujte si svoju spoločnosť
Top poznatky
  • Prispejte niečím jedinečným o Camp K12, čo by mohlo byť užitočné pre ostatných (napr. tipy na pohovor, výber tímov, jedinečná kultúra, atď).
    • O nás

    Camp K12 is a global online school that provides coding courses, app development, and creative technology camps for students aged 6-18, aiming to make technology engaging and accessible.

    campk12.com
    Webstránka
    570
    # Zamestnancov
    $100M-$250M
    Odhadovaný príjem
    Sídlo

    Získajte overené platy do svojej schránky

    Prihláste sa na odber overených ponúk.Dostanete podrobný rozpis kompenzačných detailov e-mailom. Dozvedieť sa viac

    Táto stránka je chránená reCAPTCHA a spoločnosťou Google Pravidlá ochrany osobných údajov a Podmienky služby platia.

    Odporúčané ponuky práce

      Nenašli sa žiadne odporúčané ponuky práce pre Camp K12

    Súvisiace spoločnosti

    • Flipkart
    • Snap
    • Stripe
    • Databricks
    • Google
    • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

    Ďalšie zdroje