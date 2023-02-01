Adresár Spoločností
Cambridge Associates
Pracujete tu? Nárokujte si svoju spoločnosť

Cambridge Associates Platy

Platový rozsah Cambridge Associates sa pohybuje od $62,088 v celkovej kompenzácii ročne pre Finančni analitik na spodnom konci do $201,070 pre Poslovni analitik na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Cambridge Associates. Naposledy aktualizované: 8/12/2025

$160K

Dostanete zaplatené, nebudete oklamaní

Vyjednali sme tisíce ponúk a pravidelne dosahujeme zvýšenie o 30 tisíc $ (niekedy 300 tisíc $+).Dajte si vyjednať plat alebo váš životopis skontrolovaný skutočnými expertmi - náborármi, ktorí to robia denne.

Poslovni analitik
$201K
Analitik podatkov
$80.4K
Znanstvenik podatkov
$134K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Finančni analitik
$62.1K
Razvijalec programske opreme
$86.8K
Chýba vaša pozícia?

Hľadať všetky platy na našej stránke kompenzácií alebo pridajte svoj plat aby ste pomohli odomknúť stránku.


Často kladené otázky

Najvyššie platená pozícia nahlásená v Cambridge Associates je Poslovni analitik at the Common Range Average level s ročnou celkovou kompenzáciou $201,070. To zahŕňa základný plat, ako aj akúkoľvek potenciálnu akciovú kompenzáciu a bonusy.
Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v Cambridge Associates je $86,832.

Odporúčané ponuky práce

    Nenašli sa žiadne odporúčané ponuky práce pre Cambridge Associates

Súvisiace spoločnosti

  • Netflix
  • Flipkart
  • Snap
  • Apple
  • Stripe
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje