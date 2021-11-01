Imenik podjetij
Cambia Health Solutions
Cambia Health Solutions Plače

Plače Cambia Health Solutions se gibljejo od $74,157 skupnega letnega nadomestila za Poslovni analitik na spodnjem koncu do $274,365 za Vodja programskega inženiringa na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Cambia Health Solutions. Zadnja posodobitev: 9/11/2025

$160K

Programski inženir
Median $112K
Računovodja
$137K
Aktuar
$137K

Poslovni analitik
$74.2K
Podatkovni analitik
$83.6K
Vodja izdelkov
$122K
Vodja programskega inženiringa
$274K
Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri Cambia Health Solutions je Vodja programskega inženiringa at the Common Range Average level z letnim skupnim plačilom $274,365. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Cambia Health Solutions je $122,385.

Drugi viri