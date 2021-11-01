Adresár Spoločností
Calix
Calix Platy

Platový rozsah Calix sa pohybuje od $75,891 v celkovej kompenzácii ročne pre Razvijalec programske opreme na spodnom konci do $271,460 pre Vodja razvoja programske opreme na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Calix. Naposledy aktualizované: 8/12/2025

$160K

Razvijalec programske opreme
Median $75.9K
Vodja kabineta
$78.8K
Informacijski tehnolog (IT)
$192K

Oblikovalec izdelkov
$186K
Vodja izdelka
$122K
Prodajni inženir
$121K
Vodja razvoja programske opreme
$271K
Arhitekt rešitev
$176K
Často kladené otázky

Najvyššie platená pozícia nahlásená v Calix je Vodja razvoja programske opreme at the Common Range Average level s ročnou celkovou kompenzáciou $271,460. To zahŕňa základný plat, ako aj akúkoľvek potenciálnu akciovú kompenzáciu a bonusy.
Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v Calix je $149,138.

