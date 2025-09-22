Imenik podjetij
Mediana Vodja programskega inženiringa nadomestila in United States pri Calendly znaša skupaj $202K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Calendly. Nazadnje posodobljeno: 9/22/2025

Mediani paket
company icon
Calendly
Software Engineering Manager
Atlanta, GA
Skupaj na leto
$202K
Raven
-
Osnovna plača
$202K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Leta v podjetju
1 Leto
Leta izkušenj
11 Leta
Razpored pridobivanja

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Vrsta delnic
RSU

Pri Calendly so RSUs predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (2.08% mesečno)



Pogosta vprašanja

The highest paying salary package reported for a Vodja programskega inženiringa at Calendly in United States sits at a yearly total compensation of $230,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Calendly for the Vodja programskega inženiringa role in United States is $212,500.

