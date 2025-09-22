Imenik podjetij
Mediana Programski inženir nadomestila in United States pri Calendly znaša skupaj $175K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Calendly. Nazadnje posodobljeno: 9/22/2025

Mediani paket
company icon
Calendly
Software Engineer
Atlanta, GA
Skupaj na leto
$175K
Raven
L3
Osnovna plača
$160K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$15K
Leta v podjetju
2 Leta
Leta izkušenj
7 Leta
Kakšne so karierne stopnje pri Calendly?

$160K

Plače pripravnikov

Razpored pridobivanja

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Vrsta delnic
RSU

Pri Calendly so RSUs predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (2.08% mesečno)



Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Programski inženir pri Calendly in United States znaša letno skupno plačilo $217,150. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Calendly za vlogo Programski inženir in United States je $160,210.

