Imenik podjetij
Calendly
Delate tukaj? Zahtevajte vaše podjetje
    Levels FYI Logo
  • Plače
  • Analitik kibernetske varnosti

  • Vse plače Analitik kibernetske varnosti

Calendly Analitik kibernetske varnosti Plače

Povprečno Analitik kibernetske varnosti skupno nadomestilo pri Calendly se giblje od $90.2K do $131K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Calendly. Nazadnje posodobljeno: 9/22/2025

Povprečno skupno nadomestilo

$102K - $119K
United States
Običajen razpon
Možen razpon
$90.2K$102K$119K$131K
Običajen razpon
Možen razpon

Potrebujemo samo še 3 več Analitik kibernetske varnosti prijavs pri Calendly za odklepanje!

Povabite svoje prijatelje in skupnost, da anonimno dodajo plače v manj kot 60 sekundah. Več podatkov pomeni boljše vpoglede za iskalce zaposlitve, kot ste vi, in našo skupnost!

💰 Prikaži vse Plače

💪 Prispevaj Vaša plača

$160K

Bodite plačani, ne izigrávani

Pogajali smo se za tisoče ponudb in redno dosegamo povečanja za 30.000 $ ali več (včasih tudi 300.000 $ ali več). Pogajajte se za svojo plačo ali pa preglejte svoj življenjepis pri resničnih strokovnjakih - zaposlovalcih, ki se s tem ukvarjajo vsak dan.


Razpored pridobivanja

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Vrsta delnic
RSU

Pri Calendly so RSUs predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (2.08% mesečno)



Prejemajte preverjene plače v vaš nabiralnik

Naročite se na preverjene Analitik kibernetske varnosti ponudbe.Po elektronski pošti boste prejeli razčlenitev podrobnosti o nadomestilu. Izvedi več

To spletno mesto je zaščiteno z reCAPTCHA in veljajo Googlovi Pravilnik o zasebnosti in Pogoji storitve .

Pogosta vprašanja

El paquete salarial más alto reportado para un Analitik kibernetske varnosti en Calendly tiene una compensación total anual de $130,900. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Calendly para el puesto de Analitik kibernetske varnosti es $90,200.

Izbrane službe

    Ni najdenih izbranih služb za Calendly

Povezana podjetja

  • doxo
  • RapidSOS
  • Tala
  • Doist
  • Jellyvision
  • Prikaži vsa podjetja ➜

Drugi viri