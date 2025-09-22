Imenik podjetij
Povprečno Kadrovik skupno nadomestilo in United States pri Calendly se giblje od $76.7K do $109K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Calendly. Nazadnje posodobljeno: 9/22/2025

Povprečno skupno nadomestilo

$87.9K - $103K
United States
Običajen razpon
Možen razpon
$76.7K$87.9K$103K$109K
Običajen razpon
Možen razpon

Razpored pridobivanja

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Vrsta delnic
RSU

Pri Calendly so RSUs predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (2.08% mesečno)



Pogosta vprašanja

The highest paying salary package reported for a Kadrovik at Calendly in United States sits at a yearly total compensation of $109,395. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Calendly for the Kadrovik role in United States is $76,670.

