Imenik podjetij
ByteDance
Delate tukaj? Zahtevajte vaše podjetje

ByteDance Plače

Plače ByteDance se gibljejo od $16,519 skupnega letnega nadomestila za Računovodja na spodnjem koncu do $1,207,230 za Programski inženir na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri ByteDance. Zadnja posodobitev: 11/21/2025

ByteDance logo
+$25K
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Programski inženir
1-2 $210K
2-1 $277K
2-2 $407K
3-1 $544K
3-2 $744K
4-1 $1.21M

iOS inženir

Mobilni programski inženir

Frontend programski inženir

Inženir strojnega učenja

Backend programski inženir

Full-Stack programski inženir

Mrežni inženir

QA programski inženir

Podatkovni inženir

Produkcijski programski inženir

Varnostni programski inženir

Inženir zanesljivosti spletnih strani

Programski inženir virtualne resničnosti

Razvojni zagovornik

Raziskovalni znanstvenik

Vodja produktov
1-2 $148K
2-1 $234K
2-2 $322K
3-1 $449K
3-2 $527K
4-1 $699K
Trženje
1-2 $113K
2-1 $144K
2-2 $223K
3-1 $295K
3-2 $384K
4-1 $565K

Vodja trženja izdelkov

What do Product Managers even do?

Like seriously, most of them have 0 technical ability. They show up to meetings, and when asked about basic requirements they say "I'll ask leadership" or lean on me to tell them, or give a corporate word salad to get out of the question all together. Then, as the engineer, I'm still left with figuring out the real requirements, socializing them, getting consensus, and implementing it. 

101 63
101 63
Podatkovni znanstvenik
1-2 $178K
2-1 $214K
2-2 $312K
3-1 $397K
Oblikovalec produktov
1-2 $164K
2-1 $168K
2-2 $260K
3-1 $383K

UX oblikovalec

UI oblikovalec

Prodaja
1-2 $117K
2-1 $130K
2-2 $200K
3-1 $210K

Izvršni direktor za stranke

Vodja strank

Kadrovik
1-2 $111K
2-1 $161K
2-2 $148K

Iskalec kadrov

Zaposlitveni strokovnjak za vodstvo

Tehnični zaposlitveni strokovnjak

Vodja programov
2-1 $161K
2-2 $209K
3-1 $329K
Vodja programskega inženirstva
3-1 $584K
3-2 $794K
Vodja tehničnih programov
1-2 $151K
2-1 $224K
2-2 $267K
3-1 $376K
Človeški viri
1-2 $107K
2-1 $156K
2-2 $188K
3-1 $323K
Analitik kibernetske varnosti
1-2 $149K
2-1 $275K
2-2 $352K
3-1 $518K
Poslovni analitik
1-2 $114K
2-2 $214K
3-1 $266K
Podatkovni analitik
1-2 $125K
2-1 $163K
Vodja projektov
2-1 $97.5K
2-2 $137K
3-1 $297K
Vodja poslovnih operacij
2-1 $167K
2-2 $208K
Poslovne operacije
Median $235K
Poslovni razvoj
Median $165K
Zaupanje in varnost
Median $118K
UX raziskovalec
2-2 $237K
3-1 $296K
Vodja podatkovne znanosti
Median $409K
Vodja partnerjev
Median $205K
Finančni analitik
Median $150K
Strojni inženir
Median $350K
Pravno
Median $127K

Pravni svetovalec

Vodstveni svetovalec
Median $200K
Trženjske operacije
Median $89.9K
Informacijski tehnolog (IT)
Median $74.1K
Prihodkovne operacije
Median $120K
Arhitekt rešitev
Median $278K

Podatkovni arhitekt

Arhitekt oblačne varnosti

Računovodja
$16.5K

Tehnični računovodja

Administrativni pomočnik
$49.8K
Kabinet direktor
$247K
Besedilni pisec
$63.3K
Korporativni razvoj
$233K
Služba za stranke
$50.5K
Uspeh strank
$73.8K
Grafični oblikovalec
$48.3K
Strojni inženir
$286K
Optični inženir
$387K
Vodja oblikovanja produktov
$385K
Regulatorne zadeve
$108K
Prodajni inženir
$65.3K
Tehnični pisec
$129K
Celotna nagrajevanja
$304K
Tvegani kapitalist
$91.9K
Manjka vaš naziv?

Poiščite vse plače na naši strani za plače ali dodajte svojo plačo za pomoč pri odklepanju strani.


Razpored pridobivanja

20%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

30%

LETO 4

Vrsta delnic
RSU

Pri ByteDance so RSUs predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 20% se pridobi v 1st-LETO (20.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (6.25% četrtletno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (6.25% četrtletno)

  • 30% se pridobi v 4th-LETO (7.50% četrtletno)

12 month cliff and vests quarterly.

15%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

35%

LETO 4

Vrsta delnic
RSU

Pri ByteDance so RSUs predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 15% se pridobi v 1st-LETO (15.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (25.00% letno)

  • 35% se pridobi v 4th-LETO (35.00% letno)

12 month cliff and vests quarterly.

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Vrsta delnic
RSU

Pri ByteDance so RSUs predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (2.08% mesečno)

12 month cliff and vests quarterly.

Imate vprašanje? Vprašajte skupnost.

Obiščite skupnost Levels.fyi, kjer se lahko povezujete z zaposlenimi iz različnih podjetij, pridobite nasvete za kariero in še več.

Obiščite zdaj!

Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri ByteDance je Programski inženir at the 4-1 level z letnim skupnim plačilom $1,207,230. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri ByteDance je $209,525.

Izbrane službe

    Ni najdenih izbranih služb za ByteDance

Povezana podjetja

  • Armis
  • Goodix
  • Rubrik
  • Bloomberg
  • BCG
  • Prikaži vsa podjetja ➜

Drugi viri

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/bytedance/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.