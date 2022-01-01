Plače ByteDance se gibljejo od $16,519 skupnega letnega nadomestila za Računovodja na spodnjem koncu do $1,207,230 za Programski inženir na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri ByteDance. Zadnja posodobitev: 11/21/2025
iOS inženir
Mobilni programski inženir
Frontend programski inženir
Inženir strojnega učenja
Backend programski inženir
Full-Stack programski inženir
Mrežni inženir
QA programski inženir
Podatkovni inženir
Produkcijski programski inženir
Varnostni programski inženir
Inženir zanesljivosti spletnih strani
Programski inženir virtualne resničnosti
Razvojni zagovornik
Raziskovalni znanstvenik
What do Product Managers even do?
Poiščite vse plače na naši strani za plače ali dodajte svojo plačo za pomoč pri odklepanju strani.
20%
LETO 1
25%
LETO 2
25%
LETO 3
30%
LETO 4
Pri ByteDance so RSUs predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:
20% se pridobi v 1st-LETO (20.00% letno)
25% se pridobi v 2nd-LETO (6.25% četrtletno)
25% se pridobi v 3rd-LETO (6.25% četrtletno)
30% se pridobi v 4th-LETO (7.50% četrtletno)
12 month cliff and vests quarterly.
15%
LETO 1
25%
LETO 2
25%
LETO 3
35%
LETO 4
Pri ByteDance so RSUs predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:
15% se pridobi v 1st-LETO (15.00% letno)
25% se pridobi v 2nd-LETO (25.00% letno)
25% se pridobi v 3rd-LETO (25.00% letno)
35% se pridobi v 4th-LETO (35.00% letno)
12 month cliff and vests quarterly.
25%
LETO 1
25%
LETO 2
25%
LETO 3
25%
LETO 4
Pri ByteDance so RSUs predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:
25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)
25% se pridobi v 2nd-LETO (2.08% mesečno)
25% se pridobi v 3rd-LETO (2.08% mesečno)
25% se pridobi v 4th-LETO (2.08% mesečno)
12 month cliff and vests quarterly.
Obiščite skupnost Levels.fyi, kjer se lahko povezujete z zaposlenimi iz različnih podjetij, pridobite nasvete za kariero in še več.
For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/bytedance/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.