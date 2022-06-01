Imenik podjetij
Bynder
Delate tukaj? Zahtevajte vaše podjetje

Bynder Plače

Plače Bynder se gibljejo od $56,013 skupnega letnega nadomestila za Oblikovalec izdelkov na spodnjem koncu do $158,308 za Vodja izdelkov na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Bynder. Zadnja posodobitev: 9/11/2025

$160K

Bodite plačani, ne izigrávani

Pogajali smo se za tisoče ponudb in redno dosegamo povečanja za 30.000 $ ali več (včasih tudi 300.000 $ ali več). Pogajajte se za svojo plačo ali pa preglejte svoj življenjepis pri resničnih strokovnjakih - zaposlovalcih, ki se s tem ukvarjajo vsak dan.

Programski inženir
Median $70.7K

Backend programski inženir

Oblikovalec izdelkov
Median $56K
Podatkovni znanstvenik
$72K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

66 10
66 10
Informacijski tehnolog (IT)
$64.7K
Trženje
$66.9K
Vodja izdelkov
$158K
Vodja programskega inženiringa
$130K
Manjka vaš naziv?

Poiščite vse plače na naši strani za plače ali dodajte svojo plačo za pomoč pri odklepanju strani.


Pogosta vprašanja

El puesto con mayor salario reportado en Bynder es Vodja izdelkov at the Common Range Average level con una compensación total anual de $158,308. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Bynder es $70,728.

Izbrane službe

    Ni najdenih izbranih služb za Bynder

Povezana podjetja

  • Hexaware Technologies
  • Backbase
  • Productive Edge
  • Verifone
  • Arcesium
  • Prikaži vsa podjetja ➜

Drugi viri