BWX Technologies Plače

Plače BWX Technologies se gibljejo od $84,660 skupnega letnega nadomestila za Strojni inženir na spodnjem koncu do $155,876 za Vodja projektov na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri BWX Technologies . Zadnja posodobitev: 11/21/2025