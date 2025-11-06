Imenik podjetij
Bucketplace
Delate tukaj? Zahtevajte vaše podjetje
    Levels FYI Logo
  • Plače
  • Programski inženir

  • Vse plače Programski inženir

  • Seoul Capital Area

Bucketplace Programski inženir Plače v Seoul Capital Area

Mediana Programski inženir nadomestila in Seoul Capital Area pri Bucketplace znaša skupaj ₩97.73M na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Bucketplace. Nazadnje posodobljeno: 11/6/2025

Mediani paket
company icon
Bucketplace
Software Engineer
Seoul, KG, Korea, South
Skupaj na leto
₩97.73M
Raven
L4
Osnovna plača
₩93.08M
Stock (/yr)
₩0
Bonus
₩4.65M
Leta v podjetju
1 Leto
Leta izkušenj
4 Leta
Kakšne so karierne stopnje pri Bucketplace?
Block logo
+₩81.8M
Robinhood logo
+₩125.52M
Stripe logo
+₩28.21M
Datadog logo
+₩49.36M
Verily logo
+₩31.03M
Don't get lowballed
Najnovejše prijave plač
DodajDodaj plačoDodaj plačilo

Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Nobena plača ni bila najdena
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Izvozi podatkeOglej si odprta delovna mesta
Plače pripravnikov

Prispevaj

Prejemajte preverjene plače v vaš nabiralnik

Naročite se na preverjene Programski inženir ponudbe.Po elektronski pošti boste prejeli razčlenitev podrobnosti o nadomestilu. Izvedi več

To spletno mesto je zaščiteno z reCAPTCHA in veljajo Googlovi Pravilnik o zasebnosti in Pogoji storitve .

Vključeni nazivi

Predloži nov naziv

Backend programski inženir

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Programski inženir pri Bucketplace in Seoul Capital Area znaša letno skupno plačilo ₩144,712,453. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Bucketplace za vlogo Programski inženir in Seoul Capital Area je ₩101,193,920.

Izbrane službe

    Ni najdenih izbranih služb za Bucketplace

Povezana podjetja

  • Flipkart
  • Google
  • Tesla
  • Facebook
  • Microsoft
  • Prikaži vsa podjetja ➜

Drugi viri