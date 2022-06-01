Adresár Spoločností
BTC
Pracujete tu? Nárokujte si svoju spoločnosť

BTC Platy

Platový rozsah BTC sa pohybuje od $21,710 v celkovej kompenzácii ročne pre Razvijalec programske opreme na spodnom konci do $84,356 pre Prodajni inženir na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov BTC. Naposledy aktualizované: 8/20/2025

$160K

Dostanete zaplatené, nebudete oklamaní

Vyjednali sme tisíce ponúk a pravidelne dosahujeme zvýšenie o 30 tisíc $ (niekedy 300 tisíc $+).Dajte si vyjednať plat alebo váš životopis skontrolovaný skutočnými expertmi - náborármi, ktorí to robia denne.

Informacijski tehnolog (IT)
$50.1K
Prodajni inženir
$84.4K
Razvijalec programske opreme
$21.7K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Chýba vaša pozícia?

Hľadať všetky platy na našej stránke kompenzácií alebo pridajte svoj plat aby ste pomohli odomknúť stránku.


Často kladené otázky

Najvyššie platená pozícia nahlásená v BTC je Prodajni inženir at the Common Range Average level s ročnou celkovou kompenzáciou $84,356. To zahŕňa základný plat, ako aj akúkoľvek potenciálnu akciovú kompenzáciu a bonusy.
Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v BTC je $50,065.

Odporúčané ponuky práce

    Nenašli sa žiadne odporúčané ponuky práce pre BTC

Súvisiace spoločnosti

  • Pinterest
  • Airbnb
  • Netflix
  • Microsoft
  • Facebook
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje