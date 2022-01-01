Adresár Spoločností
BT
Pracujete tu? Nárokujte si svoju spoločnosť

BT Platy

Platový rozsah BT sa pohybuje od $7,650 v celkovej kompenzácii ročne pre Analitik podatkov na spodnom konci do $256,275 pre Prodaja na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov BT. Naposledy aktualizované: 8/20/2025

$160K

Dostanete zaplatené, nebudete oklamaní

Vyjednali sme tisíce ponúk a pravidelne dosahujeme zvýšenie o 30 tisíc $ (niekedy 300 tisíc $+).Dajte si vyjednať plat alebo váš životopis skontrolovaný skutočnými expertmi - náborármi, ktorí to robia denne.

Razvijalec programske opreme
Median $20.3K

Backend programski inženir

Polno-stack programski inženir

Informacijski tehnolog (IT)
Median $43.6K
Vodja kabineta
$88.3K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Služba za stranke
$29.2K
Analitik podatkov
$7.7K
Vodja znanosti podatkov
$47.8K
Znanstvenik podatkov
$17.5K
Finančni analitik
$88.3K
Strojni inženir
$119K
Človeški viri
$48.4K
Pravna služba
$184K
Trženje
$107K
Oblikovalec izdelkov
$42.7K
Vodja izdelka
$73.2K
Vodja programa
$113K
Vodja projekta
$9.4K
Prodaja
$256K
Analitik kibernetske varnosti
$80.1K
Vodja razvoja programske opreme
$61K
Arhitekt rešitev
$52.3K

Arhitekt podatkov

Tehnični vodja programa
$74.2K
Tehnični pisec
$10.9K
Raziskovalec uporabniške izkušnje
$81.5K
Chýba vaša pozícia?

Hľadať všetky platy na našej stránke kompenzácií alebo pridajte svoj plat aby ste pomohli odomknúť stránku.


Často kladené otázky

El rol més ben pagat informat a BT és Prodaja at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $256,275. Això inclou el salari base, així com qualsevol compensació d'accions potencial i bonificacions.
La compensació total anual mediana informada a BT és de $61,004.

Odporúčané ponuky práce

    Nenašli sa žiadne odporúčané ponuky práce pre BT

Súvisiace spoločnosti

  • Sprint
  • Vodafone
  • TELUS
  • Singtel
  • Airtel India
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje