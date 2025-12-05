Imenik podjetij
BSN SPORTS
BSN SPORTS Vodja programskega inženirstva Plače

Povprečno Vodja programskega inženirstva skupno nadomestilo in United States pri BSN SPORTS se giblje od $85K do $116K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete BSN SPORTS. Nazadnje posodobljeno: 12/5/2025

Povprečno skupno nadomestilo

$91K - $110K
United States
Običajen razpon
Možen razpon
$85K$91K$110K$116K
Običajen razpon
Možen razpon

Kakšne so karierne stopnje pri BSN SPORTS?

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Vodja programskega inženirstva pri BSN SPORTS in United States znaša letno skupno plačilo $116,000. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri BSN SPORTS za vlogo Vodja programskega inženirstva in United States je $85,000.

Drugi viri

