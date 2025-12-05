Imenik podjetij
BS&A Software Podatkovni znanstvenik Plače

Povprečno Podatkovni znanstvenik skupno nadomestilo in United States pri BS&A Software se giblje od $53.3K do $76.1K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete BS&A Software. Nazadnje posodobljeno: 12/5/2025

Povprečno skupno nadomestilo

$61.1K - $71.5K
United States
Običajen razpon
Možen razpon
$53.3K$61.1K$71.5K$76.1K
Običajen razpon
Možen razpon

Kakšne so karierne stopnje pri BS&A Software?

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Podatkovni znanstvenik pri BS&A Software in United States znaša letno skupno plačilo $76,050. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri BS&A Software za vlogo Podatkovni znanstvenik in United States je $53,300.

