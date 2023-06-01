Imenik podjetij
Brio
Delate tukaj? Zahtevajte vaše podjetje
Najpomembnejši vpogledi
  • Prispevajte nekaj edinstvenih informacij o Brio, ki bi lahko koristile drugim (npr. nasveti za razgovor, izbira ekip, edinstvena kultura itd.).
    • O podjetju

    Brio Resource Group is a biopharmaceutical recruiting company that specializes in executive search, contract staffing, project outsourcing, and strategic direct placement. They have over 75 years of staffing and outsourcing experience and deliver successful fill rates exceeding 90%. Brio provides staffing solutions for various specialties, including Medical Affairs, Clinical Operations, Monitoring & Site Management, Clinical Project & Program Management, Clinical Programming & Data Management, Biostatistical Analysis & Reporting, Pharmacovigilance, Medical Writing, Regulatory Affairs, Quality Assurance, Compliance, and Information Technology Staffing. They partner with elite emerging Biopharma companies and have offices in Reston, VA, and San Diego, CA.

    https://briogrp.com
    Spletna stran
    2010
    Leto ustanovitve
    126
    Število zaposlenih
    $10M-$50M
    Ocenjen prihodek
    Sedež

    Prejemajte preverjene plače v vaš nabiralnik

    Naročite se na preverjene ponudbe.Po elektronski pošti boste prejeli razčlenitev podrobnosti o nadomestilu. Izvedi več

    To spletno mesto je zaščiteno z reCAPTCHA in veljajo Googlovi Pravilnik o zasebnosti in Pogoji storitve .

    Izbrane službe

      Ni najdenih izbranih služb za Brio

    Povezana podjetja

    • DoorDash
    • Amazon
    • Apple
    • Stripe
    • Flipkart
    • Prikaži vsa podjetja ➜

    Drugi viri