Bowery Farming
Bowery Farming Platy

Platový rozsah Bowery Farming sa pohybuje od $137,700 v celkovej kompenzácii ročne pre Strojni inženir na spodnom konci do $298,500 pre Znanstvenik podatkov na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Bowery Farming. Naposledy aktualizované: 8/20/2025

$160K

Razvijalec programske opreme
Median $155K
Znanstvenik podatkov
$299K
Strojni inženir
$138K

Vodja izdelka
$188K
Chýba vaša pozícia?

Hľadať všetky platy na našej stránke kompenzácií alebo pridajte svoj plat aby ste pomohli odomknúť stránku.


Den højest betalende rolle rapporteret hos Bowery Farming er Znanstvenik podatkov at the Common Range Average level med en årlig samlet kompensation på $298,500. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den mediane årlige samlede kompensation rapporteret hos Bowery Farming er $171,580.

Odporúčané ponuky práce

    Nenašli sa žiadne odporúčané ponuky práce pre Bowery Farming

