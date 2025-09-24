Imenik podjetij
Bosch Global
  Plače
  Vodja tehniškega programa

  Vse plače Vodja tehniškega programa

Bosch Global Vodja tehniškega programa Plače

Mediana Vodja tehniškega programa nadomestila in Vietnam pri Bosch Global znaša skupaj ₫618.58M na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Bosch Global. Nazadnje posodobljeno: 9/24/2025

Mediani paket
company icon
Bosch Global
Technical Project Manager
Bengaluru, KA, India
Skupaj na leto
₫618.58M
Raven
EG14
Osnovna plača
₫618.58M
Stock (/yr)
₫0
Bonus
₫0
Leta v podjetju
10 Leta
Leta izkušenj
15 Leta
Kakšne so karierne stopnje pri Bosch Global?

₫4.16B

Najnovejše prijave plač
Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Nobena plača ni bila najdena
Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Vodja tehniškega programa pri Bosch Global in Vietnam znaša letno skupno plačilo ₫1,281,292,013. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Bosch Global za vlogo Vodja tehniškega programa in Vietnam je ₫312,053,520.

Drugi viri