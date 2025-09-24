Vodja programskega inženiringa nadomestilo in United States pri Bosch Global znaša $192K na year za SL1. Mediana yearnega nadomestila in United States znaša skupaj $192K. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Bosch Global. Nazadnje posodobljeno: 9/24/2025
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
EG16
$ --
$ --
$ --
$ --
SL1
$192K
$168K
$0
$23.5K
SL2
$ --
$ --
$ --
$ --
SL3
$ --
$ --
$ --
$ --
Podjetje
Naziv ravni
Leta izkušenj
Skupna nadomestila
