Imenik podjetij
Bosch Global
Delate tukaj? Zahtevajte vaše podjetje
    Levels FYI Logo
  • Plače
  • Vodja programskega inženiringa

  • Vse plače Vodja programskega inženiringa

Bosch Global Vodja programskega inženiringa Plače

Vodja programskega inženiringa nadomestilo in United States pri Bosch Global znaša $192K na year za SL1. Mediana yearnega nadomestila in United States znaša skupaj $192K. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Bosch Global. Nazadnje posodobljeno: 9/24/2025

Povprečna Nadomestilo po Stopnja
Dodaj komp.Primerjaj stopnje
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
EG16
Team Lead
$ --
$ --
$ --
$ --
SL1
Senior Manager
$192K
$168K
$0
$23.5K
SL2
Director
$ --
$ --
$ --
$ --
SL3
Vice President
$ --
$ --
$ --
$ --
Prikaži 1 Več stopenj
Dodaj komp.Primerjaj stopnje

$160K

Bodite plačani, ne izigrávani

Pogajali smo se za tisoče ponudb in redno dosegamo povečanja za 30.000 $ ali več (včasih tudi 300.000 $ ali več). Pogajajte se za svojo plačo ali pa preglejte svoj življenjepis pri resničnih strokovnjakih - zaposlovalcih, ki se s tem ukvarjajo vsak dan.

Najnovejše prijave plač
DodajDodaj plačoDodaj plačilo

Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Nobena plača ni bila najdena
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Izvozi podatkeOglej si odprta delovna mesta

Prispevaj
Kakšne so karierne stopnje pri Bosch Global?

Prejemajte preverjene plače v vaš nabiralnik

Naročite se na preverjene Vodja programskega inženiringa ponudbe.Po elektronski pošti boste prejeli razčlenitev podrobnosti o nadomestilu. Izvedi več

To spletno mesto je zaščiteno z reCAPTCHA in veljajo Googlovi Pravilnik o zasebnosti in Pogoji storitve .

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Vodja programskega inženiringa pri Bosch Global in United States znaša letno skupno plačilo $260,000. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Bosch Global za vlogo Vodja programskega inženiringa in United States je $206,000.

Izbrane službe

    Ni najdenih izbranih služb za Bosch Global

Povezana podjetja

  • Netrix
  • Huawei
  • Celonis
  • GFT Group
  • Cradlepoint
  • Prikaži vsa podjetja ➜

Drugi viri