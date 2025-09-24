Programski inženir nadomestilo in Germany pri Bosch Global se giblje od €67.7K na year za EG12 do €77K na year za SL4. Mediana yearnega nadomestila in Germany znaša skupaj €89K. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Bosch Global. Nazadnje posodobljeno: 9/24/2025
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
EG12
€67.7K
€65.3K
€0
€2.4K
EG13
€77.9K
€69.3K
€0
€8.7K
EG14
€83.9K
€81.1K
€0
€2.8K
EG15
€90.7K
€89.5K
€0
€1.2K
Podjetje
Naziv ravni
Leta izkušenj
Skupna nadomestila
Nobena plača ni bila najdena
