  Plače
  Programski inženir

  Vse plače Programski inženir

Bosch Global Programski inženir Plače

Programski inženir nadomestilo in Germany pri Bosch Global se giblje od €67.7K na year za EG12 do €77K na year za SL4. Mediana yearnega nadomestila in Germany znaša skupaj €89K. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Bosch Global. Nazadnje posodobljeno: 9/24/2025

Povprečna Nadomestilo po Stopnja
Dodaj komp.Primerjaj stopnje
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
EG12
(Začetna stopnja)
€67.7K
€65.3K
€0
€2.4K
EG13
€77.9K
€69.3K
€0
€8.7K
EG14
€83.9K
€81.1K
€0
€2.8K
EG15
Senior SWE
€90.7K
€89.5K
€0
€1.2K
Prikaži 5 Več stopenj
Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Nobena plača ni bila najdena
Kakšne so karierne stopnje pri Bosch Global?

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Programski inženir pri Bosch Global in Germany znaša letno skupno plačilo €118,269. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Bosch Global za vlogo Programski inženir in Germany je €86,459.

Drugi viri