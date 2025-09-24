Imenik podjetij
Mediana Research Scientist nadomestila in United States pri Bosch Global znaša skupaj $145K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Bosch Global. Nazadnje posodobljeno: 9/24/2025

Mediani paket
company icon
Bosch Global
Research Scientist
Pittsburgh, PA
Skupaj na leto
$145K
Raven
E3
Osnovna plača
$134K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$11K
Leta v podjetju
1 Leto
Leta izkušenj
0 Leta
Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za jobFamilies.Research Scientist pri Bosch Global in United States znaša letno skupno plačilo $291,000. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Bosch Global za vlogo jobFamilies.Research Scientist in United States je $144,000.

