Delate tukaj? Zahtevajte vaše podjetje
Mediana Človeški viri nadomestila in India pri Bosch Global znaša skupaj ₹605K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Bosch Global. Nazadnje posodobljeno: 9/24/2025

Mediani paket
company icon
Bosch Global
Human Resources
Bengaluru, KA, India
Skupaj na leto
₹605K
Raven
Management Apprenctice
Osnovna plača
₹605K
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Leta v podjetju
1 Leto
Leta izkušenj
1 Leto
Kakšne so karierne stopnje pri Bosch Global?

₹13.98M

Najnovejše prijave plač
Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Nobena plača ni bila najdena
Prispevaj

Pogosta vprašanja

El paquete salarial más alto reportado para un Človeški viri en Bosch Global in India tiene una compensación total anual de ₹2,018,492. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Bosch Global para el puesto de Človeški viri in India es ₹605,311.

