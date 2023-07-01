Imenik podjetij
boostr Plače

Plače boostr se gibljejo od $54,725 skupnega letnega nadomestila za Programski inženir na spodnjem koncu do $292,740 za Vodja izdelkov na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri boostr. Zadnja posodobitev: 9/4/2025

$160K

Vodja izdelkov
$293K
Programski inženir
$54.7K
Arhitekt rešitev
$187K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri boostr je Vodja izdelkov at the Common Range Average level z letnim skupnim plačilom $292,740. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri boostr je $187,060.

