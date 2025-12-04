Imenik podjetij
Boom! By Cindy Joseph
Delate tukaj? Zahtevajte vaše podjetje
    Levels FYI Logo
  • Plače
  • Administrativni pomočnik

  • Vse plače Administrativni pomočnik

Boom! By Cindy Joseph Administrativni pomočnik Plače

Povprečno Administrativni pomočnik skupno nadomestilo in Pakistan pri Boom! By Cindy Joseph se giblje od PKR 3.43M do PKR 4.87M na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Boom! By Cindy Joseph. Nazadnje posodobljeno: 12/4/2025

Povprečno skupno nadomestilo

$13.8K - $16.4K
Pakistan
Običajen razpon
Možen razpon
$12.2K$13.8K$16.4K$17.3K
Običajen razpon
Možen razpon

Potrebujemo samo še 3 več Administrativni pomočnik prijavs pri Boom! By Cindy Joseph za odklepanje!

Povabite svoje prijatelje in skupnost, da anonimno dodajo plače v manj kot 60 sekundah. Več podatkov pomeni boljše vpoglede za iskalce zaposlitve, kot ste vi, in našo skupnost!

💰 Prikaži vse Plače

💪 Prispevaj Vaša plača


Prispevaj
Kakšne so karierne stopnje pri Boom! By Cindy Joseph?

Prejemajte preverjene plače v vaš nabiralnik

Naročite se na preverjene Administrativni pomočnik ponudbe.Po elektronski pošti boste prejeli razčlenitev podrobnosti o nadomestilu. Izvedi več

To spletno mesto je zaščiteno z reCAPTCHA in veljajo Googlovi Pravilnik o zasebnosti in Pogoji storitve .

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Administrativni pomočnik pri Boom! By Cindy Joseph in Pakistan znaša letno skupno plačilo PKR 4,869,451. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Boom! By Cindy Joseph za vlogo Administrativni pomočnik in Pakistan je PKR 3,429,787.

Izbrane službe

    Ni najdenih izbranih služb za Boom! By Cindy Joseph

Povezana podjetja

  • Stripe
  • Snap
  • Flipkart
  • Airbnb
  • LinkedIn
  • Prikaži vsa podjetja ➜

Drugi viri

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/boom-by-cindy-joseph/salaries/administrative-assistant.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.