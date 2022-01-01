Imenik podjetij
BlueCat Plače

Plače BlueCat se gibljejo od $74,625 skupnega letnega nadomestila za Oblikovalec izdelkov na spodnjem koncu do $254,720 za Programski inženir na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri BlueCat. Zadnja posodobitev: 8/31/2025

$160K

Oblikovalec izdelkov
$74.6K
Vodja izdelkov
$129K
Prodaja
$132K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Programski inženir
$255K
Pogosta vprašanja

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u BlueCat je Programski inženir at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $254,720. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u BlueCat je $130,417.

