Blue Origin Platy

Platový rozsah Blue Origin sa pohybuje od $90,000 v celkovej kompenzácii ročne pre Poslovni analitik na spodnom konci do $249,312 pre Vodja izdelka na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Blue Origin. Naposledy aktualizované: 8/23/2025

$160K

Strojni inženir
L1 $90.6K
L2 $118K
L3 $140K
L4 $184K

Inženir kakovosti

Proizvodni inženir

Toplotni inženir

CAE inženir

Razvijalec programske opreme
L1 $118K
L2 $144K
L3 $167K
L4 $217K

Backend programski inženir

Polno-stack programski inženir

Sistemski inženir

Strojni inženir
L1 $103K
L2 $126K
L3 $159K
L4 $223K

Vgrajeni strojni inženir

Letalski inženir
L1 $120K
L2 $123K
L3 $160K
L4 $193K
Tehnični vodja programa
L2 $117K
L3 $145K
L4 $217K
L5 $238K

Tehnični vodja projekta

Vodja izdelka
L3 $151K
L4 $249K
Inženir materialov
L2 $120K
L3 $140K
Elektro inženir
Median $200K
Poslovni analitik
Median $90K
Vodja projekta
Median $146K
Poslovne operacije
$102K
Kemijski inženir
$91.5K
Inženir krmilnih sistemov
$171K
Razvoj podjetja
$246K
Analitik podatkov
$164K
Vodja znanosti podatkov
$244K
Finančni analitik
$154K
Človeški viri
$136K
Informacijski tehnolog (IT)
$198K
Oblikovalec izdelkov
$218K
Vodja programa
$225K
Kadrovik
$99.3K
Analitik kibernetske varnosti
$150K
Vodja razvoja programske opreme
$212K
Chýba vaša pozícia?

Hľadať všetky platy na našej stránke kompenzácií alebo pridajte svoj plat aby ste pomohli odomknúť stránku.


Často kladené otázky

Den høyest betalende rollen rapportert hos Blue Origin er Vodja izdelka at the L4 level med en årlig total kompensasjon på $249,312. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuell aksjekompensasjon og bonuser.
Den mediane årlige totale kompensasjonen rapportert hos Blue Origin er $151,333.

