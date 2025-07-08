Imenik podjetij
Blue Cross Blue Shield of Massachusetts
Blue Cross Blue Shield of Massachusetts Plače

Plače Blue Cross Blue Shield of Massachusetts se gibljejo od $68,904 skupnega letnega nadomestila za Oblikovalec izdelkov na spodnjem koncu do $169,540 za Poslovni analitik na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Blue Cross Blue Shield of Massachusetts. Zadnja posodobitev: 8/31/2025

$160K

Poslovni analitik
$170K
Oblikovalec izdelkov
$68.9K
Vodja izdelkov
$137K

Vodja projekta
$119K
Pogosta vprašanja

The highest paying role reported at Blue Cross Blue Shield of Massachusetts is Poslovni analitik at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $169,540. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Blue Cross Blue Shield of Massachusetts is $128,300.

