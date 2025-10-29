Imenik podjetij
Bloomreach
Delate tukaj? Zahtevajte vaše podjetje
    Levels FYI Logo
  • Plače
  • Programski inženir

  • Vse plače Programski inženir

Bloomreach Programski inženir Plače

Programski inženir nadomestilo in India pri Bloomreach se giblje od ₹4.67M na year za Software Engineer do ₹6.12M na year za Senior Software Engineer. Mediana yearnega nadomestila in India znaša skupaj ₹5.18M. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Bloomreach. Nazadnje posodobljeno: 10/29/2025

Povprečna Nadomestilo po Stopnja
Dodaj komp.Primerjaj stopnje
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
Junior Software Engineer
(Začetna stopnja)
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Software Engineer
₹4.67M
₹4.18M
₹368K
₹128K
Senior Software Engineer
₹6.12M
₹4.93M
₹831K
₹362K
Staff Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Prikaži 2 Več stopenj
Dodaj komp.Primerjaj stopnje
Block logo
+₹5.03M
Robinhood logo
+₹7.71M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.03M
Verily logo
+₹1.91M
Don't get lowballed
Najnovejše prijave plač
DodajDodaj plačoDodaj plačilo

Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Nobena plača ni bila najdena
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Izvozi podatkeOglej si odprta delovna mesta
Plače pripravnikov

Prispevaj
Kakšne so karierne stopnje pri Bloomreach?

Prejemajte preverjene plače v vaš nabiralnik

Naročite se na preverjene Programski inženir ponudbe.Po elektronski pošti boste prejeli razčlenitev podrobnosti o nadomestilu. Izvedi več

To spletno mesto je zaščiteno z reCAPTCHA in veljajo Googlovi Pravilnik o zasebnosti in Pogoji storitve .

Vključeni nazivi

Predloži nov naziv

Full-Stack programski inženir

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Programski inženir pri Bloomreach in India znaša letno skupno plačilo ₹6,559,324. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Bloomreach za vlogo Programski inženir in India je ₹4,393,828.

Izbrane službe

    Ni najdenih izbranih služb za Bloomreach

Povezana podjetja

  • Synacor
  • Zeta
  • Speridian Technologies
  • Verifone
  • Arcesium
  • Prikaži vsa podjetja ➜

Drugi viri