Programski inženir nadomestilo in India pri Bloomreach se giblje od ₹4.67M na year za Software Engineer do ₹6.12M na year za Senior Software Engineer. Mediana yearnega nadomestila in India znaša skupaj ₹5.18M. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Bloomreach. Nazadnje posodobljeno: 10/29/2025
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
Junior Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Software Engineer
₹4.67M
₹4.18M
₹368K
₹128K
Senior Software Engineer
₹6.12M
₹4.93M
₹831K
₹362K
Staff Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Podjetje
Naziv ravni
Leta izkušenj
Skupna nadomestila
|Nobena plača ni bila najdena
