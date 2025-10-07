Imenik podjetij
Bloomberg Data Architect Plače v New York City Area

Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Bloomberg. Nazadnje posodobljeno: 10/7/2025

Potrebujemo samo še 4 več Arhitekt rešitev prijavs pri Bloomberg za odklepanje!

Povabite svoje prijatelje in skupnost, da anonimno dodajo plače v manj kot 60 sekundah. Več podatkov pomeni boljše vpoglede za iskalce zaposlitve, kot ste vi, in našo skupnost!

💰 Prikaži vse Plače

💪 Prispevaj Vaša plača

$160K

Bodite plačani, ne izigrávani

Pogajali smo se za tisoče ponudb in redno dosegamo povečanja za 30.000 $ ali več (včasih tudi 300.000 $ ali več). Pogajajte se za svojo plačo ali pa preglejte svoj življenjepis pri resničnih strokovnjakih - zaposlovalcih, ki se s tem ukvarjajo vsak dan.


Razpored pridobivanja

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Pri Bloomberg so Dodelitve delnic/kapitalskih deležev predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (2.08% mesečno)



Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Data Architect pri Bloomberg in New York City Area znaša letno skupno plačilo $342,000. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Bloomberg za vlogo Data Architect in New York City Area je $264,000.

