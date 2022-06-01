Adresár Spoločností
Bloom Energy
Bloom Energy Platy

Platový rozsah Bloom Energy sa pohybuje od $9,535 v celkovej kompenzácii ročne pre Analitik podatkov na spodnom konci do $306,525 pre Kemijski inženir na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Bloom Energy. Naposledy aktualizované: 8/21/2025

$160K

Biomedicinski inženir
$225K
Kemijski inženir
$307K
Inženir krmilnih sistemov
$129K

Analitik podatkov
$9.5K
Znanstvenik podatkov
$119K
Elektro inženir
$170K
Finančni analitik
$157K
Strojni inženir
$236K
Strojni inženir
$164K
Prodaja
$289K
Razvijalec programske opreme
$72.4K
Často kladené otázky

Najvyššie platená pozícia nahlásená v Bloom Energy je Kemijski inženir at the Common Range Average level s ročnou celkovou kompenzáciou $306,525. To zahŕňa základný plat, ako aj akúkoľvek potenciálnu akciovú kompenzáciu a bonusy.
Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v Bloom Energy je $163,815.

