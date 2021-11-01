Imenik podjetij
Blockchain.com
Blockchain.com Plače

Plače Blockchain.com se gibljejo od $107,529 skupnega letnega nadomestila za Programski inženir na spodnjem koncu do $231,985 za Vodja tehniškega programa na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Blockchain.com. Zadnja posodobitev: 9/12/2025

$160K

Programski inženir
Median $108K

Inženir podatkov

Poslovni razvoj
$149K
Podatkovni znanstvenik
$201K

Trženje
$142K
Oblikovalec izdelkov
$177K
Vodja oblikovanja izdelkov
$180K
Vodja programskega inženiringa
$179K
Vodja tehniškega programa
$232K
Razpored pridobivanja

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Pri Blockchain.com so Dodelitve delnic/kapitalskih deležev predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (2.08% mesečno)

Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri Blockchain.com je Vodja tehniškega programa at the Common Range Average level z letnim skupnim plačilom $231,985. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Blockchain.com je $178,055.

