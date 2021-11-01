Spremeni
← Imenik podjetij
Blockchain.com
Delate tukaj?
Zahtevajte vaše podjetje
Pregled
Plače
Ugodnosti
Službe
Novo
Klepet
Blockchain.com Ugodnosti
Dodaj ugodnosti
Primerjaj
Zavarovanje, zdravje in dobro počutje
Vision Insurance
Health Insurance
Dental Insurance
Maternity Leave
Paternity Leave
PTO (Vacation / Personal Days)
Unlimited
Sick Time
Sabbatical
Dom
Remote Work
Business Travel Insurance
Finančne in pokojninske
Employee Stock Purchase Program (ESPP)
Dodatki in popusti
Learning and Development
Prikaži podatke kot tabelo
Blockchain.com Dodatki in ugodnosti
Ugodnost
Opis
Vision Insurance
Offered by employer
Health Insurance
Offered by employer
Dental Insurance
Offered by employer
Maternity Leave
Offered by employer
Paternity Leave
Offered by employer
PTO (Vacation / Personal Days)
Unlimited
Remote Work
Offered by employer
Sick Time
Offered by employer
Sabbatical
Offered by employer
Business Travel Insurance
Offered by employer
Employee Stock Purchase Program (ESPP)
Offered by employer
Learning and Development
Offered by employer
