Imenik podjetij
Block
Podatkovni znanstvenik Stopnja

Level 5

Stopnje pri Block

  1. Level 3
  2. Level 4
  3. Level 5
Povprečje Letno Skupna plača
A$135,221
Osnovna plača
A$160,634
Delniški paket ()
A$48,958
Bonus
A$0
Block logo
+A$89.9K
Robinhood logo
+A$138K
Stripe logo
+A$31K
Datadog logo
+A$54.3K
Verily logo
+A$34.1K
Najnovejši vnosi plač
Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Nobena plača ni bila najdena
******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
