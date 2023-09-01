Imenik podjetij
Blinkit
Blinkit Plače

Plače Blinkit se gibljejo od $1,656 skupnega letnega nadomestila za Računovodja na spodnjem koncu do $84,834 za Programski inženir na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Blinkit. Zadnja posodobitev: 9/12/2025

$160K

Programski inženir
Software Engineer 1 $34.7K
Software Engineer 2 $48.1K
Software Engineer 3 $84.8K

Backend programski inženir

Full-Stack programski inženir

Podatkovni znanstvenik
Median $47.8K
Vodja izdelkov
Median $43.2K

Računovodja
$1.7K
Administrativni asistent
$4.8K
Vodja poslovnih operacij
$44K
Poslovni analitik
$24.6K
Podatkovni analitik
$20.6K
Človeški viri
$4.4K
Vodja programa
$14K
Pogosta vprašanja

The highest paying role reported at Blinkit is Programski inženir at the Software Engineer 3 level with a yearly total compensation of $84,834. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Blinkit is $29,655.

