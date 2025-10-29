Imenik podjetij
Blend360
Delate tukaj? Zahtevajte vaše podjetje
    Levels FYI Logo
  • Plače
  • Podatkovni znanstvenik

  • Vse plače Podatkovni znanstvenik

Blend360 Podatkovni znanstvenik Plače

Mediana Podatkovni znanstvenik nadomestila in India pri Blend360 znaša skupaj ₹1.88M na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Blend360. Nazadnje posodobljeno: 10/29/2025

Mediani paket
company icon
Blend360
Data Scientist
Hyderabad, TS, India
Skupaj na leto
₹1.88M
Raven
L2
Osnovna plača
₹1.88M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Leta v podjetju
2 Leta
Leta izkušenj
3 Leta
Kakšne so karierne stopnje pri Blend360?
Block logo
+₹5.03M
Robinhood logo
+₹7.72M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.04M
Verily logo
+₹1.91M
Don't get lowballed
Najnovejše prijave plač
DodajDodaj plačoDodaj plačilo

Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Nobena plača ni bila najdena
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Izvozi podatkeOglej si odprta delovna mesta

Prispevaj

Prejemajte preverjene plače v vaš nabiralnik

Naročite se na preverjene Podatkovni znanstvenik ponudbe.Po elektronski pošti boste prejeli razčlenitev podrobnosti o nadomestilu. Izvedi več

To spletno mesto je zaščiteno z reCAPTCHA in veljajo Googlovi Pravilnik o zasebnosti in Pogoji storitve .

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Podatkovni znanstvenik pri Blend360 in India znaša letno skupno plačilo ₹3,584,763. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Blend360 za vlogo Podatkovni znanstvenik in India je ₹1,877,940.

Izbrane službe

    Ni najdenih izbranih služb za Blend360

Povezana podjetja

  • Kimley Horn
  • Vanguard
  • Jane
  • InComm Payments
  • InMobi
  • Prikaži vsa podjetja ➜

Drugi viri