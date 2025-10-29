Imenik podjetij
Mediana Poslovni analitik nadomestila in United States pri Blend360 znaša skupaj $100K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Blend360. Nazadnje posodobljeno: 10/29/2025

Mediani paket
company icon
Blend360
Senior Data Analyst
New York, NY
Skupaj na leto
$100K
Raven
-
Osnovna plača
$100K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Leta v podjetju
1 Leto
Leta izkušenj
1 Leto
Kakšne so karierne stopnje pri Blend360?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Oglej si odprta delovna mesta

Prispevaj

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Poslovni analitik pri Blend360 in United States znaša letno skupno plačilo $115,000. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Blend360 za vlogo Poslovni analitik in United States je $100,000.

Izbrane službe

    Ni najdenih izbranih služb za Blend360

