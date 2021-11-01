Imenik podjetij
Blend360
Blend360 Plače

Plače Blend360 se gibljejo od $23,422 skupnega letnega nadomestila za Podatkovni znanstvenik na spodnjem koncu do $160,800 za Vodja podatkovne znanosti na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Blend360. Zadnja posodobitev: 9/6/2025

$160K

Podatkovni znanstvenik
Median $23.4K
Programski inženir
Median $31.6K

Inženir podatkov

Poslovni analitik
Median $100K

Podatkovni analitik
$53.7K
Vodja podatkovne znanosti
$161K
Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri Blend360 je Vodja podatkovne znanosti at the Common Range Average level z letnim skupnim plačilom $160,800. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Blend360 je $53,730.

