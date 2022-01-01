Imenik podjetij
Blackbaud
Blackbaud Plače

Plače Blackbaud se gibljejo od $41,650 skupnega letnega nadomestila za Služba za stranke na spodnjem koncu do $223,875 za Človeški viri na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Blackbaud. Zadnja posodobitev: 11/17/2025

Programski inženir
Staff B $116K
Senior B $136K

Full-Stack programski inženir

Vodja produktov
Median $98.1K
Vodja projektov
Median $106K

Vodja programskega inženirstva
Median $180K
Poslovni analitik
$81.3K
Poslovni razvoj
$62.3K
Služba za stranke
$41.7K
Človeški viri
$224K
Oblikovalec produktov
$101K
Prodaja
$95.7K
Razpored pridobivanja

33.3%

LETO 1

33.3%

LETO 2

33.4%

LETO 3

Vrsta delnic
RSU

Pri Blackbaud so RSUs predmet 3-letnega razporeda pridobivanja:

  • 33.3% se pridobi v 1st-LETO (33.30% letno)

  • 33.3% se pridobi v 2nd-LETO (33.30% letno)

  • 33.4% se pridobi v 3rd-LETO (33.40% letno)

Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri Blackbaud je Človeški viri at the Common Range Average level z letnim skupnim plačilom $223,875. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Blackbaud je $100,500.

Drugi viri