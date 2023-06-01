Adresár Spoločností
Bitvavo
Bitvavo Platy

Platový rozsah Bitvavo sa pohybuje od $77,652 v celkovej kompenzácii ročne pre Znanstvenik podatkov na spodnom konci do $137,703 pre Vodja projekta na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Bitvavo. Naposledy aktualizované: 8/25/2025

$160K

Razvijalec programske opreme
Median $104K

Backend programski inženir

Znanstvenik podatkov
$77.7K
Vodja izdelka
$130K

Vodja projekta
$138K
Často kladené otázky

Najvyššie platená pozícia nahlásená v Bitvavo je Vodja projekta at the Common Range Average level s ročnou celkovou kompenzáciou $137,703. To zahŕňa základný plat, ako aj akúkoľvek potenciálnu akciovú kompenzáciu a bonusy.
Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v Bitvavo je $117,110.

