Mediana Vodja programskega inženiringa nadomestila in United States pri Biogen znaša skupaj $205K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Biogen. Nazadnje posodobljeno: 10/27/2025

Mediani paket
company icon
Biogen
Sr. Manager
Raleigh, NC
Skupaj na leto
$205K
Raven
M2
Osnovna plača
$160K
Stock (/yr)
$20K
Bonus
$25K
Leta v podjetju
2 Leta
Leta izkušenj
10 Leta
Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Vodja programskega inženiringa pri Biogen in United States znaša letno skupno plačilo $240,000. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Biogen za vlogo Vodja programskega inženiringa in United States je $200,000.

